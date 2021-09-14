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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Японии

Анастасия Волоснова

В мире
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Японии
Фото: digitalsadhu / CC BY-NC 2.0

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник, 14 сентября, у побережья Японии. Об этом рассказали в Геологической службе США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 13 сентября, в 22:46 по времени UTC или во вторник в 01:46 по московскому времени.

Эпицентр землетрясения зарегистрировали в 230,5 километра к северо-западу от города Сингу. Очаг толчков находится на глубине 376 километров, пишет РИА Новости.

7 сентября сообщалось о землетрясениях на территории России. В Иркутской области зафиксировали второе за последние сутки землетрясение. Его магнитуда составила более пяти.

30 июля землетрясение магнитудой 6,2 произошло на границе Перу и Эквадора. Сейсмологи зафиксировали эпицентр землетрясения на расстоянии 32 километров от города Пьюра в Перу. По предварительным данным, очаг подземных толчков залегал на глубине 49 километров.

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