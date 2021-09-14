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Законопроект об упрощенной идентификации через права могут принять в 2021 году

Анастасия Волоснова

Общество
Законопроект об упрощенной идентификации через права могут принять в 2021 году
Фото: mos.ru

Законопроект, согласно которому в России введут упрощенную идентификацию за счет водительского удостоверения, может пройти окончательное согласование до конца текущего года. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

В марте 2021 года Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в марте текущего года. Аксаков уточнил, что во втором чтении его будут рассматривать этой осенью, а до конца года его могут окончательно согласовать.

Для упрощенной идентификации гражданин должен будет предоставить в финансовую организацию сведения о себе. После этого можно будет использовать водительские прав как дополнение к паспортным данным, пишет газета «Известия».

До этого сообщалось, что МВД планирует пересмотреть отношения экзаменатора и гражданина, который сдает на права. А именно планируется изменить конкретные положения, касающиеся действий водителя и экзаменатора при проверке маневров.

Представитель ведомства рассказал, что изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, которые требуют уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители.

Автомобильный журналист Александр Гусаров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, как новые правила отражаются на получении водительских прав.

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