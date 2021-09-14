В Южной Корее оштрафовали Google на 177 миллионов долларов за доминирование на рынке

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Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 177 миллионов долларов за чрезмерное доминирование на рынке. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на регулятор.

Штраф был выписан из-за того, что американская компания злоупотребляла своим доминирующим положением, чтобы ограничить конкуренцию на рынке мобильных операционных систем.

В южнокорейском ведомстве считают, что Google требовал от производителей смартфонов заключить соглашение, по которому другие компании не могли бы устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы Android.

Подобные вынужденные соглашение мешали инновационному развитию в создании новых операционных систем для телефонов, передает Yonhap.

19 августа Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Googlе еще на шесть миллионов рублей. Американский интернет-гигант признан виновным в отказе удалять ссылки на запрещенный контент.

Google признали виновным в нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, запрещенных российским законодательством» — прим. «ВМ»). По двум искам компании предстоит выплатить два и четыре миллиона соответственно.

В конце июля суд впервые оштрафовал Google за нарушение закона о локализации данных россиян. По этому нарушению Googlе предстоит выплатить в российскую казну три миллиона рублей.