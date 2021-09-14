В библиотеке МЭШ появилась новая виртуальная лаборатория по информатике
В «Московской электронной школе» появилась новая виртуальная лаборатория по информатике. Присоединиться к ней могут ученики 7-11 классов.
Столичные школьники смогут проверить свои знания по предмету в рамках 290 специальных тестирований, а также пройти 254 курса по программированию.
Темы, которые охватывает лаборатория, отличаются широким разнообразием. Ученики могут освоить основы программирования, ознакомиться с базовыми и более сложными алгоритмами, а также вспомнить основы информационных технологий. Кроме того, материалы лаборатории помогут москвичам самостоятельно подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В скором времени задания по информатике можно будет прикрепить к цифровому домашнему заданию в школьном электронном журнале.
В том случае, если ученик самостоятельно осваивает материалы лаборатории, его данные регулярно сохраняются, поэтому юный москвич в любой момент сможет продолжить обучение с того момента, на котором остановился ранее, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.
Также в МЭШ появился новый сервис «Портфолио учащегося». Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.
Всего ученикам доступны четыре категории: «Учеба», «Наука», «Спорт» и «Творчество». В каждой из них свои разделы с наградами, успеваемостью или посещенными конференциями.