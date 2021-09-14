В библиотеке МЭШ появилась новая виртуальная лаборатория по информатике

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В «Московской электронной школе» появилась новая виртуальная лаборатория по информатике. Присоединиться к ней могут ученики 7-11 классов.

Столичные школьники смогут проверить свои знания по предмету в рамках 290 специальных тестирований, а также пройти 254 курса по программированию.

Темы, которые охватывает лаборатория, отличаются широким разнообразием. Ученики могут освоить основы программирования, ознакомиться с базовыми и более сложными алгоритмами, а также вспомнить основы информационных технологий. Кроме того, материалы лаборатории помогут москвичам самостоятельно подготовиться к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В скором времени задания по информатике можно будет прикрепить к цифровому домашнему заданию в школьном электронном журнале.

В том случае, если ученик самостоятельно осваивает материалы лаборатории, его данные регулярно сохраняются, поэтому юный москвич в любой момент сможет продолжить обучение с того момента, на котором остановился ранее, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Также в МЭШ появился новый сервис «Портфолио учащегося». Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учебе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.

Всего ученикам доступны четыре категории: «Учеба», «Наука», «Спорт» и «Творчество». В каждой из них свои разделы с наградами, успеваемостью или посещенными конференциями.