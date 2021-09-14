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Кабмин утвердил новые меры поддержки для IT-отрасли

Михаил Алимов

Экономика
Кабмин утвердил новые меры поддержки для IT-отрасли
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство РФ утвердило дорожную карту по созданию новых условий для развития информационных технологий. Это уже второй пакет мер поддержки для отечественной IT-сферы. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

— Он направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения IT-бизнеса в России, — говорится в сообщении пресс-службы.

В дорожной карте будет 62 мероприятия. Из них у 20 предусмотрен общесистемный характер — они позволят выровнять условия для развития отечественных и зарубежных компаний в IT-сфере, а также помогут российским производителям укрепить экспортные поставки.

— Еще 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах, — сообщает пресс-служба.

В этих решениях будут меры поддержки бизнеса, разработки офисного программного обеспечения, компьютерных игр, интернета и прочих IT-направлений.

Введение дорожной карты поможет стимулировать отдельные сегменты российской экономики и социальной сферы общества, передает ТАСС.

Недавно сообщалось, что Правительство России приняло решение продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Оно оказывало помощь предпринимателям во время пандемии коронавируса. Власти принимали необходимые меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках. Кроме того, в России снизили административную нагрузку через ограничение количества проверок.

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