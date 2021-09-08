Кабмин продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на год

Фото: Правительство РФ

Правительство России приняло решение продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом в среду, 8 сентября, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что правительство оказывало помощь предпринимателям во время пандемии коронавируса. Власти принимали необходимые меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках. Кроме того, в России снизили административную нагрузку через ограничение количества проверок.

Мишустин подчеркнул, что на данный момент идет подготовка постановления правительства о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса в стране.

— Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса, — приводит ТАСС слова Мишустина.

24 августа президент России Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса по стране во всех областях экономики. С соответствующей идеей российский лидер выступил на втором этапе съезда «Единой России».

Также на съезде Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого сообщалось, что государство должно выплатить по 15 тысяч рублей только военным. По словам Путина, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.