Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса на год

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил продлить на год мораторий на проверки малого бизнеса по стране во всех областях экономики. С соответствующей идеей российский лидер выступил во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России».

— Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса... При этом не только проверки сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики, — отметил Путин, которого цитирует РИА Новости.

До этого на съезде Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого сообщалось, что ее получат военнослужащие.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.