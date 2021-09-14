Минцифры с 2022 года сможет ограничивать использование связи во время ЧС

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сможет ограничивать использование средств и технологий связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ведомство опубликовало соответствующий проект на портале нормативных правовых актов. Он должен вступить в силу в марте 2022 года.

— Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Минцифры России во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — говорится в документе.

До Минцифры координационный орган будет доводить сведения с использованием любых возможных средств и технологий связи. Их приоритетный порядок будет устанавливаться исходя из технической оснащенности операторов.

Ограничение связи не должно приводить к нарушению производства на предприятиях и возникновению новых ЧС. Приоритет отдается всем сообщениям, связанным с безопасностью людей, а также информации о возможных ЧС.

Ведомство организует тренировку с представителями МЧС по отработке возможных сценариев применения данных мер.

В августе сообщалось, что Минцифры решит вопрос о замене бумажного паспорта на смарт-карту до конца года.Министерство планирует дать возможность гражданам РФ иметь копию цифрового паспорта. Ее можно будет показывать на телефоне в форме QR-кода.