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«Сократят при первой возможности»: кому не стоит требовать повышения зарплаты

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Сократят при первой возможности»: кому не стоит требовать повышения зарплаты
Фото: pixabay.com

Руководство компании может увеличить оплату труда сотрудника, если видит его эффективность. В противном случае вопрос о повышении зарплаты лучше не поднимать. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

— Чтобы претендовать на повышение зарплаты, сотрудник должен сначала показать хорошие результаты. Работодателю нужно понимать, зачем ему увеличивать расходы, — рассказал специалист.

Зберовский подчеркнул, что в случае длительной эффективной работы сотрудник может сам обратиться с просьбой об увеличении зарплаты, не дожидаясь предложения руководства.

Также психолог предупредил, что не стоит требовать повышения зарплаты при отсутствии заметных достижений.

— Сотрудника, который безосновательно просит об увеличении оплаты труда, при первой же возможности сократят, — заключил эксперт.

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