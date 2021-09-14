«Сократят при первой возможности»: кому не стоит требовать повышения зарплаты
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Руководство компании может увеличить оплату труда сотрудника, если видит его эффективность. В противном случае вопрос о повышении зарплаты лучше не поднимать. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.
— Чтобы претендовать на повышение зарплаты, сотрудник должен сначала показать хорошие результаты. Работодателю нужно понимать, зачем ему увеличивать расходы, — рассказал специалист.
Зберовский подчеркнул, что в случае длительной эффективной работы сотрудник может сам обратиться с просьбой об увеличении зарплаты, не дожидаясь предложения руководства.
Также психолог предупредил, что не стоит требовать повышения зарплаты при отсутствии заметных достижений.
— Сотрудника, который безосновательно просит об увеличении оплаты труда, при первой же возможности сократят, — заключил эксперт.