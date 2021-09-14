Путин и Лукашенко по телефону обсудили совместные учения и ситуацию в Афганистане

Фото: Администрация президента РФ

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств подвели итоги совместных военных учений «Запад-2021» и обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

— В продолжение состоявшихся 9 сентября в Москве российско-белорусских переговоров президенты обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе итоги совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021». Затронуто также развитие ситуации в Афганистане, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, стороны договорились о дальнейшем общении.

До этого на переговорах Путин согласовал с Лукашенко все 28 программ по Союзному государству. В документах идет речь об интеграции валютных систем, о борьбе с терроризмом и принципах взимания косвенных налогов. Договор о едином газовом рынке будет подписан до 1 декабря 2023 года.

Стоимость российского газа на 2022 год, следует из соглашения, останется для Минска на уровне 2021-го. В ходе переговоров лидеры предусмотрели договор о едином рынке электроэнергии, а также объединение рынков нефти и нефтепродуктов.