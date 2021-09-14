Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Чемпионат «Авиароботех — старт» впервые прошел в Москве

Виктория Сикерина

Город
Чемпионат «Авиароботех — старт» впервые прошел в Москве
Фото: Пресс-служба АНО «Развитие человеческого капитала»
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Чемпионат по авиационной робототехнике «Авиароботех — старт» впервые прошел на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Автономной некоммерческой организации (АНО) «Развитие человеческого капитала».

В соревнованиях приняли участие 90 человек в возрасте от 16 до 25 лет в составе 16 команд детских технопарков, школ, колледжей и университетов. Победителями чемпионата стали коллективы детского технопарка «Мосгормаш», Московского технического университета связи и информации (МТУСИ) и школы №1581.

— Для участников это действительно старт в интересную перспективную профессию, а кроме того, еще старт для взаимодействия с новыми людьми, индустриальными партнерами, которые по итогам чемпионата вполне могут пригласить участников на стажировку и даже на работу. И вполне возможно, что выбрав сферу беспилотной авиации как направление своей жизни, через несколько лет сегодняшние школьники станут не только ведущими специалистами этих компаний, но и создадут собственный стартап в этой области, — отметила заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая.

По ее словам, отрасль беспилотной авиации в настоящий момент является одной из самых востребованных и инновационных. Из-за спроса на специалистов в этой сфере такие чемпионаты готовят будущих профессионалов и увеличивают интерес к такому роду деятельности, заявила заместитель главы ведомства.

В пресс-службе также добавили, что на мероприятии присутствовали генеральный директор Ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев, директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, коммерческий директор «Геоскан» Павел Степанов и генеральный директор «АИР Магистраль» Алексей Кучмин.

На соревнованиях участники показывали свои знания и навыки в области авиационной робототехники, проходили специальные тестирования, конструировали самолет-планер и настраивали программное обеспечение для построения геометрической модели беспилотников.

Во вторник, 14 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые шесть месяцев 2021 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получили свыше 280 миллионов рублей налоговых льгот.

Читайте также:
АвиацияСоревнованияробототехника
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте