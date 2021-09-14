Чемпионат «Авиароботех — старт» впервые прошел в Москве

Фото: Пресс-служба АНО «Развитие человеческого капитала»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Чемпионат по авиационной робототехнике «Авиароботех — старт» впервые прошел на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в столице. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Автономной некоммерческой организации (АНО) «Развитие человеческого капитала».

В соревнованиях приняли участие 90 человек в возрасте от 16 до 25 лет в составе 16 команд детских технопарков, школ, колледжей и университетов. Победителями чемпионата стали коллективы детского технопарка «Мосгормаш», Московского технического университета связи и информации (МТУСИ) и школы №1581.

— Для участников это действительно старт в интересную перспективную профессию, а кроме того, еще старт для взаимодействия с новыми людьми, индустриальными партнерами, которые по итогам чемпионата вполне могут пригласить участников на стажировку и даже на работу. И вполне возможно, что выбрав сферу беспилотной авиации как направление своей жизни, через несколько лет сегодняшние школьники станут не только ведущими специалистами этих компаний, но и создадут собственный стартап в этой области, — отметила заместитель руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая.

По ее словам, отрасль беспилотной авиации в настоящий момент является одной из самых востребованных и инновационных. Из-за спроса на специалистов в этой сфере такие чемпионаты готовят будущих профессионалов и увеличивают интерес к такому роду деятельности, заявила заместитель главы ведомства.

В пресс-службе также добавили, что на мероприятии присутствовали генеральный директор Ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев, директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, коммерческий директор «Геоскан» Павел Степанов и генеральный директор «АИР Магистраль» Алексей Кучмин.

На соревнованиях участники показывали свои знания и навыки в области авиационной робототехники, проходили специальные тестирования, конструировали самолет-планер и настраивали программное обеспечение для построения геометрической модели беспилотников.

Во вторник, 14 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые шесть месяцев 2021 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получили свыше 280 миллионов рублей налоговых льгот.