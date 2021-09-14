Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Шаг к фашизму»: задержанный в Чехии россиянин оценил обвинения против него

Иван Юминов

Политика
«Шаг к фашизму»: задержанный в Чехии россиянин оценил обвинения против него
Фото: Telegram / РИА Новости

Россиянин Александр Франчетти, задержанный в Чехии, назвал обвинения в свой адрес «шагом к фашизму».

— Это шаг к фашизму, это шаг к фашизму, — повторял он.

Городской суд Праги принял решение поместить Франчетти в камеру предварительного заключения. Он будет содержаться в тюрьме «Панкрат» в центре города.

Адвокат россиянина Ян Шварц планирует опротестовать данное решение в Верховном суде, отмечает РИА Новости.

12 сентября в полиции Чехии сообщили, что на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, в аэропорту Праги задержан россиянин. Позднее стало известно, что задержанным оказался Александр Франчетти. Он был одним из участников событий Крымской весны, когда полуостров воссоединился с Россией.

Председатель СК Александр Бастрыкин в связи с этим поручил проверить основания задержания Франчетти. Ордер на его арест выдан Украиной, где мужчину могут привлечь к уголовной ответственности, подчеркнул он.

13 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от Чехии предоставить детальную информацию о причинах и обстоятельствах задержания Франчетти.

Она добавила, что Россия предупредила чешского посла о дальнейшей деградации двусторонних отношений при продолжении «деструктивной линии Праги» в направлении России и ее граждан.

Читайте также:
ЗадержанияроссиянинЧехия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте