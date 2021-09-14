«Шаг к фашизму»: задержанный в Чехии россиянин оценил обвинения против него

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Россиянин Александр Франчетти, задержанный в Чехии, назвал обвинения в свой адрес «шагом к фашизму».

— Это шаг к фашизму, это шаг к фашизму, — повторял он.

Городской суд Праги принял решение поместить Франчетти в камеру предварительного заключения. Он будет содержаться в тюрьме «Панкрат» в центре города.

Адвокат россиянина Ян Шварц планирует опротестовать данное решение в Верховном суде, отмечает РИА Новости.

12 сентября в полиции Чехии сообщили, что на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, в аэропорту Праги задержан россиянин. Позднее стало известно, что задержанным оказался Александр Франчетти. Он был одним из участников событий Крымской весны, когда полуостров воссоединился с Россией.

Председатель СК Александр Бастрыкин в связи с этим поручил проверить основания задержания Франчетти. Ордер на его арест выдан Украиной, где мужчину могут привлечь к уголовной ответственности, подчеркнул он.

13 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от Чехии предоставить детальную информацию о причинах и обстоятельствах задержания Франчетти.

Она добавила, что Россия предупредила чешского посла о дальнейшей деградации двусторонних отношений при продолжении «деструктивной линии Праги» в направлении России и ее граждан.