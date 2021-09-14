Депздрав столицы станет участником кампании TikTok «Неделя ментального здоровья»

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Психолог, заведующий отделением социальной реабилитации психиатрической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева московского департамента здравоохранения Никита Чернов примет участие в социальной кампании TikTok «Неделя ментального здоровья». В пятницу, 17 сентября, медик побеседует с известным блогером Кариной Истоминой на тему расстройства пищевого поведения (РПП) и причин такого заболевания.

По словам специалиста, в настоящий момент данный недуг является самым опасным по уровню смертности среди всех психических расстройств.

— Его основные признаки — это чрезмерные опасения об увеличении веса, значительные усилия по контролю за весом, в том числе строгая диета, вызывание рвоты, прием слабительных, избыточные физические упражнения, и отрицание субъективной значимости проблемы веса и приема пищи, — заявил Никита Чернов.

Чаще всего у пациентов с таким заболеванием встречаются анорексия и нервная булимия. При анорексии человек преднамеренно теряет массу тела и мучает себя диетами и голоданием. Такое заболевание свойственно подросткам и женщинам.

Для булимии характерны повторяющиеся приступы переедания, которые провоцирует строгий контроль за весом. В результате заболевший сначала переедает, а после вызывает рвоту или использует слабительные лекарственные препараты.

В беседе с Кариной Истоминой Никита Чернов объяснит, как отличить желание вести здоровый образ жизни от РПП, а также расскажет о примерах из профессиональной практики и даст советы по профилактике таких заболеваний. Трансляцию с медиком и блогером можно будет посмотреть в аккаунте Moscow.doc в TikTok.

Нутрициолог, член Российского союза диетологов Мария Волченкова отметила, что похудение может принести вред здоровью людей, которые имеют в анамнезе расстройство пищевого поведения (РПП) или анорексию. По ее словам, вредными являются попытки похудеть при помощи несбалансированных диет. Среди них кефирная, гречневая, фруктовая и диета Дюкана.