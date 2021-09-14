Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депздрав столицы станет участником кампании TikTok «Неделя ментального здоровья»

Виктория Сикерина

Общество
Депздрав столицы станет участником кампании TikTok «Неделя ментального здоровья»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Психолог, заведующий отделением социальной реабилитации психиатрической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева московского департамента здравоохранения Никита Чернов примет участие в социальной кампании TikTok «Неделя ментального здоровья». В пятницу, 17 сентября, медик побеседует с известным блогером Кариной Истоминой на тему расстройства пищевого поведения (РПП) и причин такого заболевания.

По словам специалиста, в настоящий момент данный недуг является самым опасным по уровню смертности среди всех психических расстройств.

— Его основные признаки — это чрезмерные опасения об увеличении веса, значительные усилия по контролю за весом, в том числе строгая диета, вызывание рвоты, прием слабительных, избыточные физические упражнения, и отрицание субъективной значимости проблемы веса и приема пищи, — заявил Никита Чернов.

Чаще всего у пациентов с таким заболеванием встречаются анорексия и нервная булимия. При анорексии человек преднамеренно теряет массу тела и мучает себя диетами и голоданием. Такое заболевание свойственно подросткам и женщинам.

Для булимии характерны повторяющиеся приступы переедания, которые провоцирует строгий контроль за весом. В результате заболевший сначала переедает, а после вызывает рвоту или использует слабительные лекарственные препараты.

В беседе с Кариной Истоминой Никита Чернов объяснит, как отличить желание вести здоровый образ жизни от РПП, а также расскажет о примерах из профессиональной практики и даст советы по профилактике таких заболеваний. Трансляцию с медиком и блогером можно будет посмотреть в аккаунте Moscow.doc в TikTok.

Нутрициолог, член Российского союза диетологов Мария Волченкова отметила, что похудение может принести вред здоровью людей, которые имеют в анамнезе расстройство пищевого поведения (РПП) или анорексию. По ее словам, вредными являются попытки похудеть при помощи несбалансированных диет. Среди них кефирная, гречневая, фруктовая и диета Дюкана.

Читайте также:
советы психиатрапсихические расстройстваЗдравоохранение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте