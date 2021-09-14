Подозреваемого в стрельбе в рэпера Андрея Бледного задержали

Фото: moscow-live

Россия, Москва, площадь Тверская Застава Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали молодого человека, открывшего возле ресторана в центре Москвы стрельбу, в результате которой пострадал основатель музыкального коллектива «25/17» Андрей Бледный (настоящее имя — Андрей Позднухов — прим. «ВМ»). Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 14 сентября.

Задержанным оказался 18-летний москвич. Правоохранители изъяли у него оружие и направили на экспертизу. Молодой человек признался, что пистолет является аэрозольным.

По словам самого задержанного, причиной стильбы стал конфликт с компанией музыканта. Молодой человек признался, что был вынужден обороняться, так как его оппонент проявлял агрессию.

Видео: МВД

Инцидент произошел 13 сентября у ресторана, расположенного на площади Тверская Застава. Там мужчина не менее двух раз выстрелил из пистолета в лицо основателю музыкального коллектива «25/17». 44-летний Андрей Позднухов отказался от медицинской помощи, хотя его лицо было в крови. Отмечается, что рэпер не стал писать заявление в полицию и отправился домой.

На следующий день по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.