Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подозреваемого в стрельбе в рэпера Андрея Бледного задержали

Анастасия Колоскова

Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в рэпера Андрея Бледного задержали
Фото: moscow-live
Россия, Москва, площадь Тверская Застава Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали молодого человека, открывшего возле ресторана в центре Москвы стрельбу, в результате которой пострадал основатель музыкального коллектива «25/17» Андрей Бледный (настоящее имя — Андрей Позднухов — прим. «ВМ»). Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 14 сентября.

Задержанным оказался 18-летний москвич. Правоохранители изъяли у него оружие и направили на экспертизу. Молодой человек признался, что пистолет является аэрозольным.

По словам самого задержанного, причиной стильбы стал конфликт с компанией музыканта. Молодой человек признался, что был вынужден обороняться, так как его оппонент проявлял агрессию.

Видео: МВД

Инцидент произошел 13 сентября у ресторана, расположенного на площади Тверская Застава. Там мужчина не менее двух раз выстрелил из пистолета в лицо основателю музыкального коллектива «25/17». 44-летний Андрей Позднухов отказался от медицинской помощи, хотя его лицо было в крови. Отмечается, что рэпер не стал писать заявление в полицию и отправился домой.

На следующий день по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Читайте также:
ЗадержанияУголовные делавыстрел
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте