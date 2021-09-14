Вирусолог оценил эффективность «Спутника V» при общении с больными COVID-19

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Вакцина от коронавируса «Спутник V» способна защитить привитого ею человека даже при тесном общении с больным. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов во вторник, 14 сентября.

— Она как раз рассчитана на то, что вы будете общаться с больными людьми. Вероятность заболеть есть всегда, все-таки это биология, — рассказал специалист.

При этом она значительно ниже, если человек вакцинирован от COVID-19, добавил он. Решение президента России Владимира Путина уйти на самоизоляцию является разумным, приводит слова Шестопалова «Радио 1».

14 сентября Путин признался, что общался с заболевшим коронавирусом человеком целый день. Он также добавил, что ему пришлось отложить поездку в Таджикистан, так как в его «самом близком окружении» несколько человек заболели COVID-19.

Один из этих сотрудников работает с ним в непосредственной близости, отметил президент. Этот человек был вакцинирован, но у него «упали титры». При этом спустя три дня после ревакцинации он заболел, уточнил Путин.

Глава государства рассказал, что у него «достаточно высокие» титры. Он выразил надежду, что все будет так, как должно быть, и вакцина «Спутник V» в жизни покажет свои высокие параметры защиты от COVID-19.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже сдал тест на COVID-19, он оказался отрицательным. В июне глава государства в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».