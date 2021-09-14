Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог оценил эффективность «Спутника V» при общении с больными COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог оценил эффективность «Спутника V» при общении с больными COVID-19
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Вакцина от коронавируса «Спутник V» способна защитить привитого ею человека даже при тесном общении с больным. Об этом заявил вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов во вторник, 14 сентября.

— Она как раз рассчитана на то, что вы будете общаться с больными людьми. Вероятность заболеть есть всегда, все-таки это биология, — рассказал специалист.

При этом она значительно ниже, если человек вакцинирован от COVID-19, добавил он. Решение президента России Владимира Путина уйти на самоизоляцию является разумным, приводит слова Шестопалова «Радио 1».

14 сентября Путин признался, что общался с заболевшим коронавирусом человеком целый день. Он также добавил, что ему пришлось отложить поездку в Таджикистан, так как в его «самом близком окружении» несколько человек заболели COVID-19.

Один из этих сотрудников работает с ним в непосредственной близости, отметил президент. Этот человек был вакцинирован, но у него «упали титры». При этом спустя три дня после ревакцинации он заболел, уточнил Путин.

Глава государства рассказал, что у него «достаточно высокие» титры. Он выразил надежду, что все будет так, как должно быть, и вакцина «Спутник V» в жизни покажет свои высокие параметры защиты от COVID-19.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже сдал тест на COVID-19, он оказался отрицательным. В июне глава государства в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».

Читайте также:
вирусологКоронавирусВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте