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Путин рассказал, что целый день общался с больным COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин рассказал, что целый день общался с больным COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин признался, что общался с заболевшим коронавирусом человеком целый день.

— Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19 — прим. «ВМ») целый день. Очень близко. В течение всего дня, — рассказал глава государства.

Путин также добавил, что ему пришлось отложить поездку в Таджикистан, так как в его «самом близком окружении» несколько человек заболели COVID-19. Один из этих сотрудников работает с ним в непосредственной близости, отметил президент.

Этот человек был вакцинирован, но у него «упали титры». При этом спустя три дня после ревакцинации он заболел, уточнил Путин.

Глава государства рассказал, что у него «достаточно высокие» титры. Он выразил надежду, что все будет так, как должно быть, и вакцина «Спутник V» в жизни покажет свои высокие параметры защиты от COVID-19, отмечает РИА Новости.

14 сентября в Кремле рассказали, что Путин из-за перехода в режим самоизоляции примет участие в сессии совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в онлайн-режиме.

В тот же день Путин сообщил, что переходит в режим самоизоляции из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. До этого он успел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, президент здоров. В июне глава государства в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».

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