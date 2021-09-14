Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС онлайн из-за самоизоляции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин из-за перехода на режим самоизоляции примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 14 сентября.

— С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

14 сентября Путин рассказал, что переходит на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. До этого он успел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве.

Российский лидер поздравил его с успешными для него результатами выборов и прошедшим днем рождения. Путин подчеркнул, что народ Сирии доверяет Асаду и, несмотря на все сложности и трагедии в государстве, связывает восстановление и возвращение к нормальной жизни именно с ним.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, президент здоров. В июне глава государства в ходе прямой линии признался, что сделал прививку вакциной «Спутник V».