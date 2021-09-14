Путин призвал расширить функционал «Почты России» в селах

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Функционал «Почты России» должен быть расширен, чтобы жители сел и малых населенных пунктов могли получать там услуги. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 14 сентября.

— Это очень важно, потому что в малых населенных пунктах, на селе людям бывает даже некуда обратиться за определенными услугами, а почта есть практически везде, — рассказал глава государства.

Данную задачу обязательно нужно реализовать, приводит слова Путина РИА Новости.

14 сентября Путин также рассказал, что конечной целью газификации домовладений является сдерживание цен на оборудование и работы, при этом нельзя допустить монополизма. Глава государства добавил, что «самым внимательным образом» надо следить за тем, чтобы сдержать рост цен и на строительные работы.

Проект, созданный по инициативе Путина, предполагает подведение голубого топлива на бесплатной основе до границ участка. Далее граждане могут провести газ до дома, однако для этого им нужно заключить комплексный договор.

В тот же день президент признался, что общался с заболевшим коронавирусом человеком целый день. Он также добавил, что ему пришлось уйти в самоизоляцию и отложить поездку в Таджикистан, так как в его «самом близком окружении» несколько человек заболели COVID-19.