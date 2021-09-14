Путин обозначил главную проблему центральных регионов России

Фото: Администрация президента РФ

Главной проблемной точкой центральных регионов страны является ситуация с аварийным жильем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым во вторник, 14 сентября.

— Действительно, одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой. Но это десятилетиями складывалась ситуация по аварийному жилью, — рассказал глава государства.

Данной проблемой следует системно заниматься в центральных регионах, подчеркнул он. Путин также пообещал, что власти будут работать по этому направлению.

Российский лидер также заверил Дюмина, что у него есть документы для восточного обхода Тулы, канализационно-очистных сооружений и создании особой экономической зоны. Губернатор умеет работать с правительством, приводит слова Путина телеканал «Царьград».

14 сентября президент также рассказал, что конечной целью газификации домовладений является сдерживание цен на оборудование и работы, при этом нельзя допустить монополизма. Глава государства добавил, что «самым внимательным образом» надо следить за тем, чтобы сдержать рост цен и на строительные работы.

Проект, созданный по инициативе Путина, предполагает подведение голубого топлива на бесплатной основе до границ участка. Далее граждане могут провести газ до дома, однако для этого им нужно заключить комплексный договор.