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Финские ученые назвали семь основных особенностей поведения кошек

Виктория Сикерина

Общество
Финские ученые назвали семь основных особенностей поведения кошек
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Ученые из университета в Хельсинки определили семь основных поведенческих черт кошек. В эксперименте участвовали несколько тысяч животных 26 пород. Итоги исследования ученые опубликовали в журнале Animals.

Эксперты наблюдали, как кошки реагируют на конкретную проблему, с которой зачастую сталкиваются хозяева этих своенравных питомцев.

— По сравнению с собаками, о поведении и личности кошек известно меньше, и существует потребность в выявлении связанных с этим проблем и факторов риска. Мы должны понимать больше, получить инструменты для искоренения проблемного поведения и улучшения кошачьего благополучия, — объяснила автор научной работы Салла Миккола.

Для исследования ученые разработали анкету из 138 вопросов. Эксперимент проходил дома у питомцев, так как лабораторные условия влекут стресс для животных и меняют их модели поведения. В результате эксперты отобрали 4317 заполненных анкет и систематизировали полученные данные.

Так, основными поведенческими чертами кошек стали активность, игривость, пугливость, агрессия к людям, общительность по отношению к человеку и другим животным, проблемы с туалетным лотком и чрезмерная чистота.

При этом ученые пояснили, что для разных пород характерен определенный набор качеств. Телеканал «Мир 24» со ссылкой на исследование отмечает, что самыми смелыми специалисты назвали абиссинских кошек, а самыми пугливыми — представителей русской голубой породы.

В среду, 8 сентября, эксперты информационно-образовательного портала hvost.news рассказали, как уберечь кошку от неосторожных прыжков с балкона.

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