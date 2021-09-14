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Актер Джефф Бриджес поделился успехами в лечении рака

Иван Юминов

Общество
Актер Джефф Бриджес поделился успехами в лечении рака
Фото: Instagram / thejeffbridges

Американский актер Джефф Бриджес, страдающий от онкологического заболевания, рассказал о ремиссии.

Врачи диагностировали у него лимфому еще в 2020 году. Опухоль уменьшилась до размера «крохотного шарика», признался 71-летний артист.

Улучшение состояния позволило Бриджесу вернуться на съемочную площадку. Он вновь начал работу над мини-сериалом «Старик», который, как ожидается, выйдет в следующем году.

Актер в ходе лечения регулярно делился с поклонниками подробностями состояния. Бриджес постоянно делает компьютерную томографию, чтобы следить за размером опухоли, отмечает ФАН.

22 июня актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера в комедийном телесериале «Друзья», рассказал, что на протяжении последних трех лет борется с онкологическим заболеванием. Как уточнил Тайлер, ему диагностировали рак простаты.

Заболевание достигло четвертой стадии, метастазы распространились в костную ткань. Актер рассказал, что сначала врачи были настроены оптимистично, однако с началом пандемии коронавирусной инфекции «рак решил мутировать» и активно прогрессировать. В результате Тайлер оказался парализованным ниже пояса.

Болезнь помешала Тайлеру появиться в специальном эпизоде сериала «Друзья» вопреки первоначальному плану: актер проходил очередной курс химиотерапии.

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