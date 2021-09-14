Казанского стрелка Галявиева этапировали в Санкт-Петербург

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Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев был этапирован из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

По его словам, Галявиева этапировали для проведения дополнительных экспертиз.

— Не могу точно сказать, когда его увезли, но сейчас его в Москве нет, — приводит ТАСС слова Мельникова.

21 июля газета ОНК сообщила, что Галявиева признали невменяемым на момент совершения массовых убийств. Согласно информации ОНК, соответствующее заключение выдал Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского.

В этот же день Галявиев был переведен после экспертизы в психиатрическую больницу в СИЗО-2.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.