Новый председатель Генассамблеи ООН заявил, что сосредоточится на борьбе с COVID-19

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Председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН представитель Мальдив Абдулла Шахид заявил, что на посту он будет обращать особое внимание на устранение неравенства в распределении вакцин от COVID-19.
Шахид вступил в должность во вторник, 14 сентября.
— Я сосредоточен на всеобщей вакцинации с целью восстановления мира после COVID-19. Мы просто обязаны закрыть брешь в сфере вакцинации, — отметил Шахид, слова которого приводит ТАСС.
10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.
26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО