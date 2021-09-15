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Новый председатель Генассамблеи ООН заявил, что сосредоточится на борьбе с COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Новый председатель Генассамблеи ООН заявил, что сосредоточится на борьбе с COVID-19
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Председатель 76-й сессии Генассамблеи ООН представитель Мальдив Абдулла Шахид заявил, что на посту он будет обращать особое внимание на устранение неравенства в распределении вакцин от COVID-19.

Шахид вступил в должность во вторник, 14 сентября.

— Я сосредоточен на всеобщей вакцинации с целью восстановления мира после COVID-19. Мы просто обязаны закрыть брешь в сфере вакцинации, — отметил Шахид, слова которого приводит ТАСС.

10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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