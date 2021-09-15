Памфилова заявила, что 249 международных наблюдателей присоединятся к выборам в Госдуму

Фото: ЦИК РФ

Около 250 международных наблюдателей из 55 стран примут участие в выборах в Госдуму, который пройдут в России в сентябре. Об этом рассказала во вторник, 14 сентября, председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, у всех зарегистрировавшихся есть статус народного наблюдателя.

— На сей момент, по предварительным данным (это еще не окончательные итоги регистрации), подтвердили свое участие 249 международных наблюдателей из 55 стран, — подчеркнула Памфилова.

Несмотря на важность международного наблюдения, самым главным является доверие россиян, добавила глава ЦИК в интервью «Российской газете».

Она также сообщила, что за период избирательной кампании были исключены из федеральных списков 290 кандидатов. Среди них 27 кандидатов не допустили к выборам по новой статье закона о принадлежности к экстремистской деятельности.

16 августа ЦИК утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму. Первые три номера по результатам жеребьевки получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР.

Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия». Места с шестого по десятое в бюллетене заняли партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября.