Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Памфилова заявила, что 249 международных наблюдателей присоединятся к выборам в Госдуму

Анастасия Волоснова

Политика
Памфилова заявила, что 249 международных наблюдателей присоединятся к выборам в Госдуму
Фото: ЦИК РФ

Около 250 международных наблюдателей из 55 стран примут участие в выборах в Госдуму, который пройдут в России в сентябре. Об этом рассказала во вторник, 14 сентября, председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, у всех зарегистрировавшихся есть статус народного наблюдателя.

— На сей момент, по предварительным данным (это еще не окончательные итоги регистрации), подтвердили свое участие 249 международных наблюдателей из 55 стран, — подчеркнула Памфилова.

Несмотря на важность международного наблюдения, самым главным является доверие россиян, добавила глава ЦИК в интервью «Российской газете».

Она также сообщила, что за период избирательной кампании были исключены из федеральных списков 290 кандидатов. Среди них 27 кандидатов не допустили к выборам по новой статье закона о принадлежности к экстремистской деятельности.

16 августа ЦИК утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму. Первые три номера по результатам жеребьевки получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР.

Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия». Места с шестого по десятое в бюллетене заняли партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября.

Читайте также:
ВыборыГосдумаЭлла Памфилова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте