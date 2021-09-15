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Боррель заявил, что Россия хочет посеять раздор среди стран ЕС

Анастасия Волоснова

Политика
Боррель заявил, что Россия хочет посеять раздор среди стран ЕС
Фото: МИД РФ

У России якобы есть желание посеять раздор среди стран Европейского союза. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он пояснил, что Москва предпочитает вести диалог с отдельными странами Европы, избегая прямых переговоров с ЕС.

— Наше единство должно быть нашим самым крупным активом в отношениях с Россией, потому что очевидно, что Россия хочет посеять среди нас раздор, — отметил Боррель.

Политик подчеркнул, что страны-члены Евросоюза должны оставаться едиными в отношениях с РФ, что «не всегда просто», пишет RT.

До этого Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить Российской Федерации и Китаю «взять под контроль ситуацию в Афганистане и стать спонсорами Кабула». По его словам, Европе следует тесно работать с США и выработать с союзниками общую позицию по данной ситуации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об Афганистане, России и Китае.

Лавров отметил, что ему жалко страны, которые являются членами ЕС и вынуждены регулярно слышать подобную риторику.

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