Боррель потребовал не допускать Россию и Китай к контролю за ситуацией в Афганистане

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Евросоюз не должен позволить Российской Федерации и Китаю «взять под контроль ситуацию в Афганистане и стать спонсорами Кабула». Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать, — сказал он.

По его словам, Европе следует тесно работать с США и выработать с союзниками общую позицию по данной ситуации.

Боррель также призвал страны Евросоюза говорить с государствами, которые имеют влияние на Афганистан, и контактировать с представителями радикального движения «Талибан»* (запрещено в РФ).

По его словам, к таким странам относятся Турция, Китай, Россия, Иран, Пакистан и Индия, передает ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.