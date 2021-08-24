Лавров оценил слова Борреля о России и Афганистане

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ответил на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об Афганистане, России и Китае. Со своим заявлением он выступил во вторник, 24 августа.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить Российской Федерации и Китаю «взять под контроль ситуацию в Афганистане и стать спонсорами Кабула». По его словам, Европе следует тесно работать с США и выработать с союзниками общую позицию по данной ситуации.

Лавров отметил, что ему жалко страны, которые являются членами ЕС и вынуждены регулярно слышать подобную риторику.

— Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет: нельзя отдавать Афганистан России и Китаю — из той же серии «или — или»: «Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем», — отметил министр, которого цитирует РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно встретился с главой политофиса движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром в столице Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.