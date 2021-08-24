Директор ЦРУ Бернс провел тайную встречу с главой политофиса «Талибана»* в Кабуле 

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Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно встретился с главой политофиса движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром в столице Афганистана. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Сообщается, что встреча состоялась в понедельник, 23 августа. Она необычна тем, что стала первым диалогом такого уровня между высокопоставленным представителем администрации США и одним из лидеров террористической организации. Издание указывает на «ироничный» оттенок ситуации, так как Барадар восемь лет провел в тюрьме после того, как его задержали в 2010 году агенты ЦРУ и Пакистана. Впоследствии он вел переговоры с США в Катаре.

По данным источника, стороны обсуждали приближение срока, когда США должны завершить вывод войск и эвакуацию граждан из Афганистана, назначенные на 31 августа.

ЦРУ отказалось комментировать информацию газеты.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.