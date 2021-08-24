Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Директор ЦРУ Бернс провел тайную встречу с главой политофиса «Талибана»* в Кабуле 

Анастасия Колоскова

В мире
Директор ЦРУ Бернс провел тайную встречу с главой политофиса «Талибана»* в Кабуле 
Фото: public domain

Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно встретился с главой политофиса движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром в столице Афганистана. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Сообщается, что встреча состоялась в понедельник, 23 августа. Она необычна тем, что стала первым диалогом такого уровня между высокопоставленным представителем администрации США и одним из лидеров террористической организации. Издание указывает на «ироничный» оттенок ситуации, так как Барадар восемь лет провел в тюрьме после того, как его задержали в 2010 году агенты ЦРУ и Пакистана. Впоследствии он вел переговоры с США в Катаре.

По данным источника, стороны обсуждали приближение срока, когда США должны завершить вывод войск и эвакуацию граждан из Афганистана, назначенные на 31 августа.

ЦРУ отказалось комментировать информацию газеты.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Читайте также:
встречаАфганистанЦРУ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный гриб побеждает

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Все мнения
О проекте