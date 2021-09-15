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В ПФР объяснили россиянам, как получить пенсию супруга

Анастасия Волоснова

Общество
В ПФР объяснили россиянам, как получить пенсию супруга
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В случае смерти супруга, у которого пенсия была выше, вдова или вдовец могут начать получать ее вместо своей. Об этом рассказали на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

В ПФР напомнили, что переход на высокую пенсию супруга не всегда может быть выгодным.

— Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены), — говорится в сообщении.

Кроме того, во время перехода на пенсию скончавшегося супруга не учитываются специальные доплаты за северный или сельский стаж. Также пенсию не повышают при достижении 80-летнего возраста.

При этом в ведомстве рассказали, что овдовевшие пенсионеры лишены возможности получать пенсию по потере кормильца, так как у них отсутствует факт утраты средств к существованию, говорится на сайте.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры. Премьер-министр добавил, что пенсионеры должны получить выплаты без дополнительных формальностей.

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