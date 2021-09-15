Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Болельщики раскритиковали «Зенит» после матча с лондонским «Челси»

Михаил Алимов

Общество
Болельщики раскритиковали «Зенит» после матча с лондонским «Челси»
Фото: Twitter / ФК Зенит

В первом туре лиги чемпионов УЕФА санкт-петербургский «Зенит» играл в гостях с лондонским «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу английской команды, а российские болельщики неоднозначно восприняли игру сине-бело голубых.

Единственный гол в матче забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, недавно вернувшийся в «Челси» из миланского «Интера».

Во втором туре 29 сентября «Зенит» сыграет с «Мальме», а «Челси» — с «Ювентусом».

Пользователи социальных сетей понимают, что разница в классе команд есть и она довольно ощутимая. Но им все равно не нравится, какую игру выстроил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

— Проблема Клаудиньо и Малкома в том, что у них тренер Семак, а он смелый только в играх с «Ротором» и «Тамбовом». С такой игрой и с «Мальме» нечего ждать, — прокомментировал в Twitter пользователь Dmitry (@Kyschik).

Также фанаты не оценили и выступление вышедшего на замену нападающего Артема Дзюбы. За 15 минут игры он сумел нанести один удар по воротам.

— Расторгните контракт с Дзюбой, пожалуйста, — обратился к руководству клуба SlapheadDave (@benitezfan12).

Но есть и те, кто оказался доволен игрой «Зенита» на Стэмфорд Бридж.

— Думал, что будет гораздо хуже. Играли нормально, временами даже хорошо, учитывая против кого был матч. Защита порадовала сегодня, — похвалил российскую команду Nikita (@NikitaGubankov).

Читайте также:
футбол«Зенит»лига чемпионов УЕФА
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте