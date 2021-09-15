В России за сутки выявлен 18 841 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние сутки в России выявили 18 841 новый случай COVID-19. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает оперштаб Москвы.

При этом у 7,4 процента не обнаружены клинические признаки инфекции.

Лидером по количеству зафиксированных случаев остается Москва. В столице выявили 1838 новых случаев коронавируса. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, где зафиксировано 1609 и 790 случаев соответственно.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Медики за сутки вылечили 17 039 человек, а количество летальных случаев составило 792.

Таким образом за все время пандемии COVID-19 в России заболели 7 194 926 человек. Умер от данного диагноза 195 041 пациент, а полностью вылечились от коронавирусной инфекции 6 435 072 человека, сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 700 тысяч россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. По его словам, система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.

10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».