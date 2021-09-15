Роман Романенко: Увеличение игроков на рынке космических услуг говорит о его большом потенциале

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Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал намерение Стива Возняка создать космическую компанию Privateer Space.

Сооснователь Apple Стив Возняк в своем аккаунте в Twitter сообщил о том, что создаст частную космическую компанию Privateer Space. Предприниматель написал, что вместе со своим партнером Алексом Филдингом будет делать все возможное, чтобы космос стал доступным для всего человечества и при этом безопасным.

— Желание Стива Возняка присоединиться к бизнесменам, уже осуществляющим космические проекты, — показатель того, что частные инвесторы поверили в космос и те перспективы, которые он открывает. Действительно, рынок космических услуг имеет огромный потенциал, он растет год от года, и постоянное увеличение игроков на нем это только подтверждает. Считаю, что России нужно наращивать усилия в этом плане, чтобы не отставать, — прокомментировал Роман Романенко.

Стив Возняк озвучил предположение, что в будущем люди смогут переселяться в колонии на других планетах в рамках как проектов государственных космических агентств, так и частных предприятий.

Некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию на американском космическом рынке с началом «золотой лихорадки». Они считают, что интерес бизнесменов связан с именами Илона Маска и Джеффа Безоса, которые активно занимаются космосом и являются двумя самыми богатыми людьми в мире, что естественным образом притягивает последователей и конкурентов.