Звезда сериала «След» Андрей Лавров приговорен к двум годам условно
Таганский районный суд Москвы приговорил актера Андрея Лаврова к двум годам условно. 19 марта на Котельнической набережной в Москве звезда сериала подошел к инспектору военной автоинспекции с ножом в руке и угрожал ему убийством. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
— Приговором Таганского районного суда города Москвы от 17.08.2021 года Лавров Андрей Михайлович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), — сказали в пресс-службе суда.
Пресс-секретарь отметил, что актеру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
— На основании статьи 73 УК РФ («Условное осуждение») наказание считается условным с испытательным сроком два года, — заключили в пресс-службе суда.
19 марта, 44-летний актер, который также является кандидатом в мастера спорта по силовому троеборью, набросился в центре столицы с ножом на сотрудника Военной автомобильной инспекции. Актер угрожал ему расправой и требовал «вызвать ментов», так как ему «терять нечего».
В ситуацию быстро вмешались правоохранители, патрулировавшие улицу, которые скрутили актера.