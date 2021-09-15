Звезда сериала «След» Андрей Лавров приговорен к двум годам условно

Фото: «След» / 2007-2011гг.

Таганский районный суд Москвы приговорил актера Андрея Лаврова к двум годам условно. 19 марта на Котельнической набережной в Москве звезда сериала подошел к инспектору военной автоинспекции с ножом в руке и угрожал ему убийством. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Приговором Таганского районного суда города Москвы от 17.08.2021 года Лавров Андрей Михайлович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), — сказали в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь отметил, что актеру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

— На основании статьи 73 УК РФ («Условное осуждение») наказание считается условным с испытательным сроком два года, — заключили в пресс-службе суда.

19 марта, 44-летний актер, который также является кандидатом в мастера спорта по силовому троеборью, набросился в центре столицы с ножом на сотрудника Военной автомобильной инспекции. Актер угрожал ему расправой и требовал «вызвать ментов», так как ему «терять нечего».

В ситуацию быстро вмешались правоохранители, патрулировавшие улицу, которые скрутили актера.