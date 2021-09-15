Столичные врачи вылечили за сутки еще 1430 пациентов с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еще 1430 жителей Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее число вылечившихся от инфекции горожан увеличилось до 1 468 151.

В столице за последние сутки выявили 1838 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа 614 человек госпитализировали, 49 пациентов скончались. По данным на 15 сентября, на ИВЛ находятся 254 человека.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в России выявили 18 841 новый случай COVID-19.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 700 тысяч россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. По его словам, система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».