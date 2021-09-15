Столичные врачи вылечили за сутки еще 1430 пациентов с коронавирусом
Еще 1430 жителей Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.
Таким образом, общее число вылечившихся от инфекции горожан увеличилось до 1 468 151.
В столице за последние сутки выявили 1838 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа 614 человек госпитализировали, 49 пациентов скончались. По данным на 15 сентября, на ИВЛ находятся 254 человека.
За последние сутки в России выявили 18 841 новый случай COVID-19.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 700 тысяч россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. По его словам, система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.
В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».