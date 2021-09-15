«Зеленые» облигации Москвы включены в список ценных бумаг Люксембургской биржи

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Выпуск «зеленых» облигаций Москвы включили в информационную часть списка ценных бумаг Люксембургской биржи 15 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Люксембургская биржа считается ведущей биржевой площадкой мира для облигаций устойчивого развития. На ней представлено более 1000 выпусков «зеленых» и социальных облигаций общим номиналом более 500 миллиардов евро. Список ценных бумаг биржи включает около половины «зеленых» облигаций, размещенных во всех странах мира.

— «Зеленые» облигации Москвы — это первые выпущенные в России «зеленые» облигации, которые были включены в Список ценных бумаг Люксембургской биржи. Включение означает, что информация о «зеленых» облигациях Москвы и в целом о городе Москве, как эмитенте высоконадежных ценных бумаг, теперь доступна финансовым организациям всего мира в принятом среди инвесторов формате. Это будет способствовать росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит столице проводить новые размещения на более выгодных для себя условиях, — прокомментировал событие заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

27 мая Московская биржа успешно разместила 74-й выпуск городского облигационного (внутреннего) займа Москвы — «зеленые» облигации города. Позже в столичном департаменте финансов сообщили, что инвесторы приобрели все ценные бумаги этого выпуска. Ценные бумаги выпущены с постоянным купоном в размере 7,38 процента годовых. Срок обращения облигаций составляет семь лет. Объем размещения составил 70 миллиардов рублей. Спрос на 23 процента превысил предложение.

Средства от выпуска «зеленых» облигаций используются для замены автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро. Эти проекты нацелены на снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта.

— Москва не первый год следует целям устойчивого развития, и для нас не было сложностей с выбором проектов под «зеленые» облигации. Особенно в сфере транспорта мы давно реализуем экологичные проекты. На сегодня «зеленые» облигации Москвы соответствуют и методологии ВЭБ.РФ, и методологии Международной ассоциации рынков капитала, которая включила наши облигации в реестр финансовых инструментов устойчивого развития. Теперь «зеленые» облигации Москвы дополнительно включены в список ценных бумаг Люксембургской биржи, которая является самой «зеленой» в Европе, — отметила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

8 сентября во время выступления на сессии «Российская экономика и финансовые рынки. Устойчивое развитие в меняющемся мире» в ходе Московского финансового форума Мария Багреева заявила, что столица вошла в двадцатку городов, которые разместили «зеленые» облигации.