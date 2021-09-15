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Почти три миллиона россиян подали заявки на участие в электронном голосовании

Виктория Сикерина

Общество
Почти три миллиона россиян подали заявки на участие в электронном голосовании
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зафиксировала почти 2,7 миллиона избирателей, включенных в списки для электронного голосования на выборах в Государственную думу. Об этом в среду, 15 сентября, рассказала председатель ведомства Элла Памфилова.

— Включены в книгу списка избирателей, то есть те, кто смогут уже проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования, 2 миллиона 650 тысяч 339 заявлений. Это те, кто будет исключен у себя, на своих традиционных участках, и включен в список тех, кто будет голосовать дистанционно, — заявила глава ЦИК РФ.

При этом свыше 2,3 миллиона москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование.

В среду, 15 сентября, мэр столицы Сергей Собянин, возглавляющий список «Единой России» в Москве, представил свою команду на предстоящих выборах. Перечень кандидатов включает действующих депутатов Госдумы, а также общественных деятелей, выдвинувших свои кандидатуры впервые.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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