Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жители Москвы подали более 2,3 миллиона заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино.

В настоящее время осуществляется заключительный этап подсчета поданных заявлений и их проверка, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В воскресенье, 12 сентября, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что избирательная система в России готова к предстоящим выборам в Госдуму более чем на 99 процентов.

По ее словам, на выборах ожидается серьезная конкуренция. На один мандат в Госдуме претендуют порядка 13 кандидатов, а на место в законодательных собраниях регионов — по 11 человек. Памфилова подчеркнула, что в этом году был самый низкий процент отказов в регистрации кандидатов.

До этого, 6 сентября, она объявила, что ЦИК готов встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут следить за выборами в Госдуму.

13 сентября о своем участии в голосовании сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

3 сентября на электронное голосование записался мэр Москвы Сергей Собянин и назвал этот способ волеизъявления наиболее безопасным.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.