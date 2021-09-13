Мишустин примет участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму

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Премьер-министр России Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства в понедельник, 13 сентября.

— Председатель правительства Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, которые пройдут в России с 17 по 19 сентября, — говорится в сообщении.

Аналогичная возможность есть у избирателей в Москве, Севастополе, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, отмечается в Telegram-канале кабмина.

3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин записался на электронное голосование на сентябрьские выборы и назвал этот способ волеизъявления наиболее безопасным. Он добавил, что электронное голосование — хоть и новый, но при этом более быстрый, надежный и удобный способ отдать свой голос на выборах.

При этом глава города подчеркнул, что прийти на участок, получить бюллетень, заполнить его в кабинке и потом бросить в избирательную урну с гербом — многолетняя традиция. Сергей Собянин объяснил, что именно поэтому записался на дистанционное электронное голосование и будет участвовать в выборах с помощью интернета.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.