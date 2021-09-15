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Около 60 тысяч водных растений высадят на столичных прудах

Анастасия Колоскова

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Около 60 тысяч водных растений высадят на столичных прудах
Специалист Мосводостока Андрей Новиков ремонтирует Ясный пруд / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году высадят 60 тысяч водных растений на московских прудах. Они будут способствовать развитию уникальной экосистемы, которая поможет самоочищению воды и создаст благоприятные условия для жизни водоплавающих птиц и подводных жителей.

Уже не первый год по периметру прудов сотрудники обустраивают специальные зоны биоплато. Они отделяются габионами от основной акватории прудов, чтобы избежать попадания в нее грунта и предотвратить разрастание растительности.

Сотрудники Мосводостока уже высадили водную растительность на Коньково-Деревлево Верхнем, Ясном, Собачьем и на Нижнем Удальцовском городских прудах и Золотом пруду в парке «Сокольники».

Общее количество растений, высаженных на всех прудах, составило около 33 тысяч. В этом году еще около 27 тысяч растений высадят также в специальных зонах биоплато на Капустинском пруду и вокруг острова Верхнего Удальцовского пруда.

— Преобладающими водными растениями на прудах, которые реконструирует Мосводосток, стали сусак и камыш — по 10 тысяч растений каждого вида. В первую очередь из-за их высокой способности к извлечению биогенных загрязнений из воды. Кроме того, они очень красивы и, несомненно, станут украшением наших городских прудов, — приводит слова заместителя генерального директора ГУП «Мосводосток» Евгении Заруцкой официальный сайт мэра Москвы.

В биоплато также высаживаются сусак зонтичный, кубышка желтая, ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озерный, тростник обыкновенный, цицания широколистная, камыш укореняющийся.

12 сентября стало известно о завершении работ по благоустройству сквера у пруда Марс на северо-востоке города. Он находится у дома № 1 на Инженерной улице.

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