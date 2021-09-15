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Прокурор запросил 12 лет колонии для сбившего насмерть двух женщин в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Прокурор запросил 12 лет колонии для сбившего насмерть двух женщин в Москве
Фото: Пресс-служба суда

Прокурор попросил приговорить Сомона Хусена, сбившего насмерть двух женщине в столице, к 12 годам лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 15 сентября.

— В суде прокурор в ходе прений сторон попросил назначить подсудимому Сомону Хусену наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказала представитель ведомства.

Прокурор также попросил лишить Хусена прав управления автомобилем на три года, уточнила Нефедова.

Прокурор запросил 12 лет колонии для сбившего насмерть двух женщин в МосквеФото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

25 марта Головинский суд арестовал подозреваемого на два месяца. Он дал признательные показания и назвал отказ тормозов причиной ДТП.

Авария на Пулковской улице произошла 23 марта. По словам мужчины, вблизи станции метро «Водный стадион» он потерял управление авто и врезался в стоящую машину.

После случившегося Хусен выскочил из автомобиля, поймал попутное такси и отправился в больницу, поскольку «ударил ногу». О том, что под колесами его Mercedes оказались две женщины, он якобы не знал.

Мужчина почти сутки скрывался от полиции у друга. После задержания он заявил, что хотел вернуться на место аварии, но не сделал этого и надеялся, что полицейские сами за ним приедут.

Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, не дождавшись помощи медиков. Вторая женщина умерла в реанимации на следующий день.

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