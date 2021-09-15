Проведение третьего этапа испытаний «Спутника Лайт» разрешили в Индии

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Регулятор лекарственных препаратов в Индии одобрил проведение третьего этапа тестирования российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в зарубежном издании Economic Times.

— Одобрение было дано после того как (компания) Dr.Reddy's Laboratories представила информацию о безопасности и иммуногенности, а также о долговечности антител предметному экспертному комитету, который консультирует регулирующий орган, — написали в источнике.

Также в среду, 15 сентября, в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что Иран одобрил вакцину «Спутник Лайт»,созданную Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

При этом посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что переговоры с Израилем о признании российских сертификатов о вакцинации от COVID-19 планируют завершить до конца текущего года. В настоящий момент завершились переговоры между Роспотребнадзором и Минздравом Израиля.

В конце августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».