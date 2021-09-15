Женщину приговорили к двум годам колонии за оставление дочери в мусорном баке

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Женщину, которая оставила новорожденную дочь в мусорном контейнере в столице, приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 15 сентября.

— С учетом позиции прокуратуры суд назначил 41-летней женщине, оставившей новорожденную дочь в мусорном контейнере на улице Усачева, наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказала представитель ведомства.

Девочку нашли в баке на улице Усачева 14 августа. Она была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет.

На тот момент новорожденной было не больше суток, ее передали медикам. Жизнеустройство ребенка было поставлено на контроль прокуратурой.

9 сентября в прокуратуре сообщили об установлении личности женщины, которая оставила новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Ей оказалась 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили новорожденную. У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». В свою очередь столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования по данному делу.