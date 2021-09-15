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Газпром: Поставки газа по «Северному потоку — 2» не начнутся 1 октября

Виктория Сикерина

В мире
Газпром: Поставки газа по «Северному потоку — 2» не начнутся 1 октября
Фото: gazprom.ru

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что с октября 2021 года поставки газа через трубопровод «Северный поток — 2» не начнутся.

Во время беседы с журналистами у главы энергетической компании спросили о планируемых датах начала поставки газа и уточнили, произойдет ли это в октябре текущего года.

— Нет. 1 октября поставки еще не начнутся, — ответил Алексей Миллер.

ТАСС добавил, что новость о старте работы «Северного потока — 2» 1 октября ранее опубликовало агентство Bloomberg.

Также в понедельник, 13 сентября, Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для ее сертификации как независимого оператора трубопровода. Вердикт по данному вопросу будет вынесен не позднее 8 января 2022 года.

В среду, 15 сентября, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что запуск российского газопровода «Северный поток — 2» может стабилизировать стремительно повышающиеся в Европе цены на голубое топливо. При этом данный рост никак не повлияет на его стоимость для россиян.

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