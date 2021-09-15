Выставка «#НЕ_СКАЗКИ» откроется в музее Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «#НЕ_СКАЗКИ» А. Пушкина и П. Бажова, увиденные художником Алексеем Дмитриевым».

Проект позволит прочитать тексты Александра Сергеевича Пушкина и Павла Петровича Бажова и увидеть скрытые в них смыслы. Так, персонажи поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» являются символами, в их личностях и поступках заложены глубокие смыслы; трактовка образов и повороты сюжета во многом зависит как от мировоззрения, так и от исторического времени.

Сказы Павла Бажова впитали сюжетные мотивы, фантастические образы, колорит, язык народных преданий и их народную мудрость. Автор при этом не является просто фольклористом-обработчиком. Бажов использует знание уральского горняцкого быта и устного творчества для воплощения в слове философских и этических идей 19-20 веков. Человеческой природе противопоставлены фантастические персонажи. Бажов сумел придать персонажам —Хозяйке Медной горы, Великому Полозу или Танюше-рукодельнице необыкновенную поэтичность, наделил их справедливой душой, тонкой психологией.

Художник Алексей Дмитриев, используя современные возможности компьютерных программ, создал атмосферу ушедшего времени и представил свой взгляд на известные произведения.

Выставка открыта с 17 сентября по 17 октября, сообщается на сайте музея.

В Доходном доме Любощинских — Вернадских открыта выставка «В пруду глаза», приуроченная к 100-летию со дня рождения писателя-фантаста Станислава Лема. В автобиографической прозе «Высокий замок» Лем продемонстрировал уникальный опыт работы с памятью. Темпоральная ткань выставки переплетается с полотном «Высокого замка»: предметы, запечатленные произвольной работой памяти Лема-ребенка, возникают овеществленными цитатами в виде экспонатов, иллюстрирующих переживаемые им реалии.