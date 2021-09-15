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Выставка «В пруду глаза» открылась в литературном музее

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «В пруду глаза» открылась в литературном музее
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Доходный дом Любощинских — Вернадских представляет выставку «В пруду глаза», приуроченную к 100-летию со дня рождения писателя-фантаста Станислава Лема.

В автобиографической прозе «Высокий замок» Лем продемонстрировал уникальный опыт работы с памятью. Протестуя против позднейшего взрослого произвола, редактирования, интерпретаций, он как бы дает возможность самой памяти «заявить о себе».

Темпоральная ткань выставки переплетается с полотном «Высокого замка»: предметы, запечатленные произвольной работой памяти Лема-ребенка, возникают овеществленными цитатами в виде экспонатов, иллюстрирующих переживаемые им реалии.

Выставка продлится до 13 ноября, сообщается на сайте музея.

Дом И. С. Остроухова в Трубниках приглашает на выставку «Леонид Андреев. Жизнь человека», приуроченную к 150-летию русского писателя и драматурга первой половины XX века. Экспозиция условно разделена на несколько частей: «Рождение человека», «Любовь и бедность», «Бал у человека», «Несчастие человека». Посетители окажутся в инсценированном помещении деревянного дома Андреева в Финляндии, в который они попадут после долгих блужданий по лабиринту.

Выставка знакомит не только с Андреевым-писателем, но и открывает другие его таланты — художника, фотографа, мыслителя. Здесь можно увидеть цветные фотографии, живописные работы, документы, фотографии, плакаты, книги, рукописи, эскизы декораций и костюмов.

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