ФРиО выступила против создания единого приложения с перечнем ресторанов

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В России достаточно сервисов, которые дают туристам возможность удаленно изучать и выбирать рестораны. Об этом заявил президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров в среду, 15 сентября.

— Есть Tripadvisor, сейчас придет в Москву Michelin, будет выходить «Гастрономическая карта России» в декабре — есть, где посмотреть. Туристы смотрят в разных приложениях: Michelin, Zagat, Tripadvisor. Зачем еще одно? — задался вопросом он.

Если кто-то захочет сделать единое приложение, то вопрос в том, будут ли им пользоваться люди, добавил глава федерации. При этом в случае необходимости ФРиО бесплатно предоставит разработчикам всю необходимую информацию, приводит слова Бухарова агентство городских новостей «Москва».

14 сентября заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что первый гид Michelin представят в парке «Зарядье» 14 октября. Торжественная церемония вручения звезд Michelin пройдет в концертном зале парка.

Награду получат известные столичные шеф-повара и рестораны. Россия станет 33-й страной в мире, где начал работу данный гид. При этом в Москве впервые в СНГ появятся точки общественного питания, отмеченные специальными звездами или другими маркировками.