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Наталья Сергунина назвала дату презентации первого гида Michelin по кафе и ресторанам Москвы

Виктория Сикерина

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Наталья Сергунина назвала дату презентации первого гида Michelin по кафе и ресторанам Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Первый гид Michelin по ресторанам и кафе представят в Москве 14 октября текущего года в парке «Зарядье». Об этом во вторник, 14 сентября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Торжественная церемония вручения звезд Michelin пройдет в концертном зале парка. Награду получат известные столичные шеф-повара и рестораны.

— Определена дата презентации гида по кафе и ресторанам Москвы. Его представят 14 октября в концертном зале «Зарядье». Уже через месяц мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе Michelin по российской столице, — отметила заммэра города.

Россия станет 33-й страной в мире, где начал работу гид Michelin. При этом в Москве впервые в СНГ появятся точки общественного питания, отмеченные специальными звездами или другими маркировками. Такое событие окажет благоприятное влияние на развитие гастрономического и туристического направления города, так как многие туристы планируют путешествие по стране или городу на основе обилия ресторанов и наличия рейтинговых звезд.

Также рестораны и кафе со звездой Michelin увеличат привлекательность столицы и повысят интерес к отмеченным в рейтинге заведениям.

Во вторник, 7 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал сферу общепита одной из самых прибыльных и востребованных. В топ также вошли строительство и торговля.

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