Названы пять женских имен, обладательницы которых сводят с ума мужчин

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Бывает так, что человек удивительным образом сочетает в себе все черты, которые способные вскружить голову партнеру уже на первом свидании. Именологи перечислили пять женских имен, наделяющих своих носительниц способностью легко покорять мужские сердца.

Небесный покровитель имени Наталья — знак зодиака Дева. Именно он отвечает за чарующее обаяние, хозяйственность и женственность, которые ярче всего проявляются в характере Натальи. Эти дамы обладают здоровым оптимизмом. Также Натальи в меру эмоциональны и очень целеустремленны. Находясь рядом с ней, мужчина чувствует себя настоящим героем, ведь Наталья, как мудрая женщина, знает, где «дать слабину». Ее харизма заставят любого умолять о встрече с ней.

Покровитель Екатерины — Стрелец, который наделяет ее удивительным артистизмом, обаянием и чуткостью. Женщина с этим именем — уточненная и яркая личность. Мужчины очень легко попадают под ее очарование, но немногие знают, как действовать дальше. Некоторые пугаются чрезмерной энергии Екатерины, но мечтают покорить эту непреступную крепость. Впрочем, она и не против: легкая в общении и увлекающаяся натура, Екатерина точно найдет тему для первой встречи и не даст соскучиться ухажеру.

Сильное влияние на имя Анастасия оказывает Скорпион, в результате чего в ней ярко выражены забота, женственная энергетика и милосердие. Эта девушка умеет подать себя, всегда обходительна, выдержана и добра. Также в ней сочетаются острый ум и красота, что, безусловно, манит мужчин как магнит.

Небесный покровитель Оксаны — Рак. Именно он наделяет ее женственностью, добротой и неиссякаемым жизнелюбием. Несмотря на то, что эта дама довольно миловидна, она может дать фору любому представителю сильного пола: ее прирожденной выносливости и настойчивости можно только позавидовать. Но Оксана четко видит грань, переступать через которую нельзя. Поэтому ожидать от нее неприятного сюрприза точно не стоит. Ее искренность и честность вызывают большое доверие и благосклонность мужчин.

В Кристину нельзя не влюбиться с первого взгляда. Она не только очаровательная барышня, но и сильный духом человек. Необычайной харизмой и внутренним магнетизмом обладательницу этого имени наделяет знак Дева. Может показаться, что Кристина — стеснительная дама. Но в уютной дружеской обстановке она раскроет все карты и покажет, какая есть на самом деле. За несколько неприступным видом скрываются житейская мудрость и острый ум. Эта дама может поддержать любую беседу, ее чувство юмора разбавит атмосферу и позволит избежать неловкостей при общении, передает Пятый канал.

Названы пять имен, обладатели которых живут дольше других людей. Эзотерики считают, что на продолжительность жизни влияют как здоровье, так и черты характера, определяемые именем.