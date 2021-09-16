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Украинская чиновница станцевала для мэра Черноморска «Лебединое озеро»

Юлия Курганова

Общество
Украинская чиновница станцевала для мэра Черноморска «Лебединое озеро»
Фото: pixabay.com

На Украине чиновники поздравили мэра Черноморска Одесской области Василия Гуляева с днем рождения оригинальным способом. После аппаратного совещания возглавляющая отдел культуры городского совета Юлия Кристанова подарила начальнику танец из балета «Лебединое озеро».

После совещания Гуляева попросили выйти из-за кафедры и пройти в зал, там для него исполнила танец чиновница. Женщина в классической балетной пачке после номера лично поздравила мэра. Также Гуляеву подарили букет цветов и спели песню.

Мэр Черноморска назвал поздравление «приятным сюрпризом», сообщает украинская газета «Думская».

Пользователи высмеяли танец Екатерины Варнавы на пилоне. В одной из последних публикаций личного микроблога в Instagram бывшая участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала видео, в котором показала танцы на пилоне.

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