Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

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Обозреватель Дана Ли Смит перечислила продукты, от которых следует отказаться после 30 лет.

В первую очередь, она посоветовала перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это правило также распространяется на пирожные, кексы и лепешки.

— Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе, — сообщила Смит.

Публицист также включила в список запрещенных после 30 лет следующие продукты: мясо с хрустящей корочкой, соевый и сырные соусы, салями и хот-доги, чипсы, маргарин, бекон, рогалики и белый хлеб, продукты, содержащие пестициды, кофе со льдом, мороженое, вегетарианские бургеры и консервированные фрукты.

Кроме того, обозреватель призвала отказаться от коктейлей и пива, так как спиртное может стать причиной бессонницы, приводящей к тяге к еде на следующий день. Также со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.

Смит заключила, что исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть «изящно» и оставаться в хорошей форме, сообщается на портале Eat This, Not That.

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